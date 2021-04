Stop pogingen om geweldloos klimaatprotest strafbaar te stellen

Als academici die onderzoek doen naar klimaat- en milieuveranderingen, vinden wij het bemoedigend dat er de laatste jaren in het politiek debat en de samenleving meer aandacht is voor het klimaat. Gezien het huidige traject van planetaire verandering is deze aandacht welkom, al ontbreekt het nog steeds aan actie.

Demonstranten zijn erin geslaagd om het publiek, de media en beleidsmakers aandacht te laten besteden aan klimaatverandering. Zij hebben de (industriële, financiële en politieke) actoren die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen en de vernietiging van ecosystemen geïdentificeerd en getracht deze te delegitimeren. Door middel van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid hebben activisten van de Student Strikes, Sunrise Movement, Extinction Rebellion, en vele andere groepen zoals inheemse water- en aardebeschermers, steden en landen over de hele wereld ervan overtuigd om klimaatnoodtoestanden af te kondigen, vervuilende projecten een halt toe geroepen en een politiek momentum gecreëerd voor transformatieve veranderingen, zoals de Green New Deal.

Maar vandaag worden diegenen die hun stem en hun lichaam op het spel zetten om alarm te slaan, overal ter wereld bedreigd en tot zwijgen gebracht door de landen die zij juist proberen te beschermen. Wij maken ons ernstig zorgen over de toenemende criminalisering van klimaatprotesteerders over de hele wereld.

Wij roepen alle regeringen, rechtbanken en wetgevende organen over de hele wereld op om pogingen om geweldloos klimaatprotest strafbaar te stellen te stoppen en terug te draaien

Naast de draconische Police, Crime, Sentencing and Courts Bill die geweldloos protest in het Verenigd Koninkrijk strafbaar wil stellen, zijn er elders zorgwekkende ontwikkelingen. Zo zijn er nieuwe wetten in meerdere staten van de VS die geweldloze demonstranten met lange gevangenisstraffen bedreigen, een nieuwe terreurwet die in de Filippijnen is voorgesteld en die klimaatactivisten zou bedreigen, wetten tegen demonstranten in Frankrijk, de arrestatie en gevangenneming van klimaatstakers zoals Disha Ravi in India, en fossielebrandstofbedrijven die zich rechtstreeks richten tegen milieurechtenadvocaat Steve Donziger in de Verenigde Staten, Andy Gheorghiu in Canada en vele anderen overal ter wereld.

Dit komt natuurlijk bovenop de reeds gevaarlijke situatie waar veel milieuactivisten en inheemse verdedigers van de aarde, vooral in het Globale Zuiden van de wereld, zich in bevinden.

Met de aanstaande Conference of the Parties van de UN Climate Change Convention (COP26) in Glasgow en de urgentie aan wereldwijde, doortastende actie nu de aarde al met 1,2°C opgewarmd is (tegenover de metingen in 1850-1900, red.), is 2021 een kritiek jaar voor klimaatbeleid. Het is overduidelijk geworden dat regeringen geen actie ondernemen op het gebied van het klimaat zonder druk van het maatschappelijk middenveld: het bedreigen en monddood maken van activisten lijkt dus een nieuwe vorm van antidemocratische weigering om klimaatactie te ondernemen.

Deze open brief werd internationaal verspreid. De Belgische ondertekenaars zijn:

Prof. Wim Thiery, Vrije Universiteit Brussel

Prof. dr. Claire Dupont, Universiteit Gent

Prof. dr. Thomas Block, Universiteit Gent

Prof. Stef Craps, Universiteit Gent

Prof. Myriam Dumortier, Universiteit Gent

Prof. Dr. Christel Stalpaert, Universiteit Gent

Prof. Katrien Van Poeck, Universiteit Gent & Uppsala University

Prof. dr. ir. Patrick Van Damme, Czech University of Life Sciences

Prof. Lieven Bervoets, Universiteit Antwerpen

Dr. Jonas Van der Slycken, Universiteit Gent

Dr. Sara Vicca, Universiteit Antwerpen

Dr. Hanne Cottyn, University of York

Dr. Jef Peeters, KU Leuven

Dr. ir. Tom Cox, Universiteit Antwerpen

Ewoud Vandepitte, Universiteit Antwerpen

Gert De Keersmaeker, Universiteit Gent

Irma Emmery, Universiteit Gent

Femke Lootens, Universiteit Gent

Duncan Lindo, Vrije Universiteit Brussel

Taís González, Université Libre de Bruxelles

Kevin Van Sundert, Universiteit Antwerpen De volledige lijst met ondertekenaars is hier te vinden.

Uitgelichte afbeelding: Protest tegen de Police, Crime, Sentencing and Courts Bill in Sheffield, Engeland, 27 maart 2021. (Foto: CC BY-NC 2.0 Tim Dennell (Flickr))