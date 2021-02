De Jungle in Duinkerke: mensonwaardig

Liberté, égalité, fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Het is het motto van de Franse Revolutie waar Frankrijk nog steeds zeer trots op is. De drie woorden vormen een prachtige leuze, maar ook een loze belofte.

Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zijn idealen die enkel lijken te gelden voor witte, welgestelde mensen uit de middenklasse die een Frans – of op zijn minst een Europees – paspoort hebben. Mensen die gevlucht zijn voor gruwelijke oorlogstaferelen, wegens economische omstandigheden of uit angst voor vervolging, schijnen geen recht te hebben op waardes van de Franse leuze. De kinderen op bovenstaande foto kijken voor de zoveelste keer toe hoe hun ‘woonplaats’ en persoonlijke spullen vernietigd worden door de Franse politie. De politie, uw vriend? Nee, enkel de vriend van westerse, witte, welvarende personen.

De Jungle bevindt zich in Duinkerke op een kleine 20 km van de Belgische grens. Het is een bebost stuk grond waar tal van vluchtelingen hun toevlucht zoeken. De meeste onder hen willen asiel aanvragen in het Verenigd Koninkrijk in de hoop op een beter leven voor henzelf, hun kinderen en hun familieleden. Noem hen gerust gelukzoekers – zoals velen voor u hebben gedaan – maar doe dat dan wel in de positieve zin van het woord. Deze ‘gelukzoekers’ verblijven in de Jungle tot een overtocht naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk is. Ondertussen slapen ze in een tentje in de modder en tussen het afval.

Daarbij moet u in het achterhoofd houden dat het de laatste tijd zeer vaak regent en sneeuwt, waardoor heuse modderstromen ontstaan. De winter laat zich voelen met haar lage temperaturen en gure winden. Mensonterend? Zeker en vast, maar het kan (en is) nog erger. De benaming Jungle voor het vluchtelingenkamp in Duinkerke is niet willekeurig gekozen. De plaats is haar naam meer dan waard en niet alleen door het landschap. Elke week komt de Franse politie met enkele gepantserde wagens en bulldozers naar het vluchtelingenkamp om de weinige bezittingen en tentjes van de vluchtelingen af te breken. Ze trekken de tenten uit de grond, zetten hun mes erin, steken de tenten in brand en jagen de vluchtelingen weg. Daarbij vergeten ze niet om hen als dieren te behandelen. Kortom, de politie ontmenselijkt de inwoners van het vluchtelingenkamp en laat hen doodvriezen in mensonwaardige omstandigheden.

Tegenwoordig volgen de politie-invallen in het vluchtelingenkamp elkaar sneller en sneller op. Er wordt niets overgelaten van het kamp en de politie gaat steeds brutaler te werk. Na zo’n inval moet het kamp steeds opnieuw heropgebouwd worden met de hulp van vrijwilligers die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Hoe fantastisch de vrijwilligers ook zijn, deze situatie kan niet langer voortduren. Ook al bevindt de Jungle zich in Frankrijk, de Belgische grens is niet ver weg en onze overheid kijkt systematisch weg.

Met deze open brief hoop ik enerzijds de politici en politieke instituties te bereiken die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van vluchtelingen, want ook zij zijn mensen en horen zo behandeld te worden. Anderzijds wil ik mensen zoals jij en ik bewust maken van de situatie in Duinkerke zodat we mee druk kunnen zetten op de Belgische en Franse overheid, mee spullen kunnen verzamelen en zo deze wereld weer een beetje draaglijker te kunnen maken. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid? Heel graag, maar dan wel voor iedereen.

Teken de petitie voor winteropvang voor vluchtelingen in Duinkerke of steun de organisatie Vzw Humain.