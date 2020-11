Vrienden van Apache steunen redactie na proceduretsunami

Met een aantal coöperanten van Apache staken we een tijd geleden de koppen bij elkaar. Wij richtten de Vrienden van Apache op: een enthousiaste vrijwilligersploeg, die Apache een duwtje in de rug wil geven.

Als Vrienden van Apache blijven we verbouwereerd achter na het lezen van ‘Erik Van der Paal komt met tsunami aan procedures tegen Apache’ . Maar liefst vier procedures stelde Van der Paal in omdat Apache scheeftrekkingen aan het licht brengt en haar rol als ‘vierde macht’ met brio uitvoert. Dergelijke intimidatie van journalisten is in België nooit gezien.

De redactie kan alvast op de Vrienden van Apache rekenen. Dat weten ze ook. De procedures zullen enkel het gelijk van Apache bevestigen. Elke aantijging zal een aanfluiting blijken. Daar hebben we alle vertrouwen in.

Maar aan de gerechtelijke procedureslag hangt een stevig prijskaartje. Het slorpt niet alleen veel kostbare tijd op om een verdediging op papier te krijgen, het kost ook handenvol geld. Wij willen niet meer aan de zijlijn staan. Apache kan extra steun gebruiken. En daarom steken we de handen uit de mouwen. We helpen Apache op twee manieren:

We roepen op tot het geven van een gift voor het betalen van de advocatenkosten . Het rekeningnummer is BE66 5230 8035 1643.

. Het rekeningnummer is BE66 5230 8035 1643. We bouwen een vrijwilligerswerking op. Wil je Apache in je vrije tijd helpen, en zo de redactie wat ademruimte gunnen? Word dan Vriend van Apache.

Apache is goed bezig. Dat is de wereld niet ontgaan. Apache telt steeds meer lezers, en speelt met straffe onderzoeksjournalistiek een belangrijke rol in het maatschappelijk debat. Absurde tegenwerking zal dat niet stoppen. Integendeel, wij geven Apache nog meer slagkracht om complexe – vaak verdoken – informatie onbevreesd in een juist perspectief te plaatsen. Want democratie is nog steeds de vorm waarin we onze samenleving vorm geven.

Steun Apache om dat te bewaken. Mogen we op jou rekenen?

De werking is eenvoudig, en staat momenteel in de steigers. We komen samen, en bekijken hoe we Apache op verschillende manieren kunnen helpen. We kunnen een Café Apache mee organiseren, magazines aan cultuurcentra bezorgen, of flyeren op festivals. Alle ideeën worden samen besproken, en niemand wordt tot iets verplicht.