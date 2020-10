Samuel Paty, slachtoffer van niets doen

De onthoofding van Samuel Paty door een jonge islamist, brengt de Fransen opnieuw massaal op straat, bijna zes jaar na de moordpartij bij Charlie Hebdo. President Emmanuel Macron en zijn ministers kondigen stoere maatregelen aan, repressieve. Dat kan snel en bevredigt de vraag van al wie vindt dat het zo niet verder kan. Macron belooft ook de gettovorming, waardoor islamisten zich zo goed konden inplanten, aan te pakken. De op stapel staande wet over laïcité et libertés schept het kader.

Maar bezweert dat de dreiging? Na de aanslagen van januari 2015 tegen Charlie Hebdo werd het erger. Ook nu regent het oproepen tot eenheid, men zal het Frankrijk van Liberté, Egalité, Fraternité niet klein krijgen, maar dat zei men in 2015 na Charlie en na de aanslagen van 13 november in Parijs ook.

Maar er kwam meer censuur, vooral zelfcensuur, De onrust in de onderwijswereld is zeer groot. Veel leerkrachten vrezen dat dit nu ook in de school zal gebeuren, vermijd onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, je leven staat op het spel.

Oud zeer

Op de manifestaties van zondag waren opvallend veel leerkrachten om niet alleen hun afkeer te uiten, maar ook hun solidariteit met de collega’s die zoals Paty in hun klas met islamistische tegenwerking te maken hebben.

In een rapport van 2004 (rapport van Jean-Pierre Obin) werd uitvoerig gewezen op de problemen die scholen en leerkrachten toen hadden met geradicaliseerde moslimjongeren. Het rapport werd deskundig begraven, er gebeurde dus niets mee. De auteur van het rapport publiceerde onlangs het boek Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école (Hoe men het islamisme de school heeft laten binnendringen, red.).

Hij geeft daarin een massa voorbeelden hoe dat gebeurt en hoe men volgens hem laat betijen. Hij heeft het over l’angélisme van een deel van links dat het verschijnsel onder de mat veegt, terwijl het erger wordt. Niet iedereen in de onderwijswereld deelt zijn alarmisme, het beeld zou overtrokken zijn, veel voorbeelden zijn uitzonderingen.

Maar dan kan men de moord in Conflans ook een uitzondering noemen, terwijl veel leerkrachten nu al waarschuwen voor de verregaande gevolgen. De druk vanuit groepen als de Moslimbroeders om alles wat niet strookt met de islam, af te wijzen, is volgens hen niet te onderschatten.

‘Collabos’

Links was op de manifestaties flink vertegenwoordigd (rechts niet), maar sommigen kregen in Parijs zware tegenwind uit het publiek. ‘Collabos’ werd er geroepen naar de Unef, de linkse studentenvakbond die meewandelt in het identitair discours en erg open staat voor islamistische tendensen.

Ook Jean-Luc Mélenchon, leider van La France insoumise, kreeg verwijten naar het hoofd omdat hij en zijn beweging in november vorig jaar mee opstapten in de ‘Mars tegen islamofobie’ waarin kritiek op de islam nagenoeg gelijkgesteld werd met racisme.

Een van de deelnemende organisaties was het CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France), een beweging van de Moslimbroeders. Het is die groep die minister van Binnenlandse Zaken Darmanin nu wil verbieden. Het was via deze CCIF dat de dagen voor de moord een hetze tegen de leraar werd opgezet.

Imams

Uitgesproken solidariteit komt er deze keer ook van moslims. Hassem Chalghoumi, voorzitter van de ‘conferentie van imams van Frankrijk’, trok maandag naar Conflans om zijn steun te betuigen aan de familie van het slachtoffer:

“We zijn allemaal Samuel Paty. We moeten krachtdadiger zijn. Hij is een martelaar van de vrijheid, de dader is een terrorist die niets met de mensheid te maken heeft. Hij is gemanipuleerd door video’s en individuen”. En de imam nam de woorden over van minister Darmanin: inderdaad, de haatcampagne tegen de leraar was een “fatwa”.

Lokale imams trokken maandag naar de school van de vermoorde leraar Paty om duidelijk te maken dat ze die moord veroordelen

Ook de lokale imams van Conflans en omstreken trokken maandag naar de school van de vermoorde leraar Paty om duidelijk te maken dat ze die moord veroordelen. Die imams en massa’s moslims vrezen dat die affaire koren op de molen is van extreemrechtse demagogen.

Zoals Eric Zemmour tegen wie de zoveelste klacht loopt wegens aansporing tot haat. Maar de zender CNews laat hem volop zijn haat spuien, dat drijft de kijkcijfers op… Voor lieden als Zemmour is de moord in Conflans lekker voer. Veel imams beseffen dat ze nu duidelijk moeten maken waar ze staan.

Amalgaam

President Emmanuel Macron waarschuwt net als die imams tegen het amalgaan tussen islam en islamisme, iets waar extreemrechts heel sterk in is. Het is precies door moslims en extremisten over één kam te scheren, dat men groepen als de Moslimbroeders in de hand werkt.

“Het ene extremisme voedt het andere”, aldus Mohammed Moussaoui, voorzitter van de CFCM (Conseil français du culte musulman), opgericht als representatieve organisatie van de moslims in Frankrijk waar enkele regeringen (Algerijnse, Marokkaanse enz.) strijden om de invloed. En die daardoor weinig voorstelt.

De rector van de Grote Moskee van Parijs, Hafiz Chems-Eddine, publiceerde begin deze maand een tribune in de krant Le Monde “Pour combattre vraiment le ‘séparatisme islamiste’, il faut cesser de tolérer la ghettoïsation” (om het islamistisch separatisme daadwerkelijk te bestrijden, moet men ophouden de gettovorming te dulden, red.).

“Zeker niet alle moslims stellen hun godsdienst boven de wet, dat separatisme slaat niet op alle moslims, verre van.. Maar het bestaat, we moeten de moed hebben om dat te zeggen.”

Het is in die getto’s dat extremisten zich afzetten tegen de wetten van de Republiek en in het dagelijks leven hun religieuze interpretatie van ‘moslim zijn’ propageren

Zoals Macron, wijt hij dat aan de gettovorming. Het is in die getto’s dat extremisten zich afzetten tegen de wetten van de Republiek en in het dagelijks leven hun religieuze interpretatie van ‘moslim zijn’ propageren. Dit werd mogelijk, aldus de rector, omdat men het toegelaten heeft.

Met excuses van slachtofferschap, achtergestelde buurten enz. is men de moslim beginnen zien als enkel moslim en niet meer als volwaardige burger met rechten en plichten zoals elke Fransman. Daarmee heeft men openingen gemaakt voor de politieke islamisten… Voor hem werkt Macron in de goede richting.

Die moslims steken dus hun nek uit, ze nemen het risico dat de islamisten hen zullen afschilderen als “collabos van de goddelozen”.

Twijfels

Azzedine Gaci, rector van de moskee Othman in Villeurbanne, bij Lyon, heeft twijfels bij dat plan. Hij vindt het maar niets dat de overheid rekent op die CFCM (van Moussaoui), de ‘Raad’ die in 2003 werd ingesteld als het overkoepelend orgaan van de Franse moslims.

Die ‘Raad’ is in handen van de buitenlandse kanselarijen die er om invloed vechten en is daardoor een volkomen verlamde instelling. “In 17 jaar heeft die Raad er niets van terechtgebracht, waarom zou dat nu wel gaan. We moeten dat decentraliseren, die buitenlandse regeringen zullen zij in vloed verliezen”, aldus de rector.

Hij vindt dat meer werk moet gemaakt worden van de opleiding van imams, wat op een academisch niveau moet gebeuren. Frankrijk heeft volgens hem ongeveer 2000 imams, van wie er 300 gezonden door Marokko, Algerije en Turkije.

“De meeste imams hebben geen enkele opleiding, een deel spreekt geen Frans en ze zijn zeker niet in staat ook maar enig religieus idee te hebben dat aansluit bij de Franse realiteit. Zij kunnen absoluut niet opboksen tegen de radicalisering. Ze hebben een goede opleiding nodig, want radicalisering gebeurt daar waar wetenschap en kennis ontbreken.”

Er zijn ook vrouwelijke moslimstemmen in het debat. Eva Janadin en Anne-Sophie Monsinay zijn twee vrouwelijke imams die een moskee bij Parijs leiden. Zij propageren een ‘verlichte islam’ gebaseerd op de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Het islamisme is niet alleen een gevaar voor de Republiek, maar ook voor de islam zelf, aldus hun stelling.

Extreemrechts negeert al die stemmen die niet in het racistisch kraam te pas komen. Zemmour, Marine Le Pen en compagnie hebben het liever voor te stellen alsof de Moslimbroeders en andere radicalen de islam zijn. Een lekker amalgaan dat die Moslimbroeders heel goed uitkomt.

