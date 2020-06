Vande Lanotte: berouw van een gevallen keizer

De Tijd kondigde op 9 juni 2020 aan dat professor Johan Vande Lanotte zes rechters verzamelt voor een Turkije Tribunaal met de bedoeling de mensenrechtensituatie in Turkije weer op de kaart te zetten en hopelijk tot een oplossing te komen. Dergelijk initiatief kan enkel worden toegejuicht. Vraag is echter wat precies de bedoeling is van deze professor met dit initiatief.

Johan Vande Lanotte was van 1994 tot 1998 als minister van Binnenlandse zaken verantwoordelijk voor de Rijkswacht. Wat dat korps in samenwerking met de Turkse overheden in die periode allemaal mocht en kon doen, is niet bepaald in overeenstemming met het huidige initiatief.

De interpellatie die senator Fred Erdman (sp.a) toen over de operaties van de Rijkswacht deed, gaf duidelijk aan waar het om te doen was: “In onze democratische samenleving verzetten wij ons dag na dag tegen discriminatie, tegen het opsplitsen van de gemeenschap in etnische groepen of subgroepen. Dan ontdekken wij plots dat zogenaamd in het kader van de politionele recherche precies het etnische, het nationaliteitscriterium wordt gehanteerd.”

Erdman: “Men gaat zelfs zover de oorspronkelijke afkomst ook als criterium te hanteren, zodat Belgen van Turkse afkomst eveneens tot de doelgroep van de screeningsoperatie worden gerekend.”

Daarbij stelde Erdman vast dat deze operatie in 1994 blijkbaar met een zekere fierheid door een ondergeschikte rijkswachter aan zijn buitenlandse collega’s werd voorgesteld: “Zodra het balletje aan het rollen was, heeft men blijkbaar van hogerhand ingezien dat de operatie kon ontsporen en heeft men stelselmatig, maar schoorvoetend gezocht naar dekking. Dat doet mij denken aan bepaalde processen waarbij men voor initiatieven die de Rijkswacht had genomen, achteraf ook dekking heeft gezocht om te kunnen ontsnappen aan bepaalde politionele of gerechtelijke stappen.”

Operatie Rebel

Het Vast Comité P voerde een onderzoek uit naar operatie Rebel: de screening van de Rijkswacht van alle verblijvende Turken in België. De grote verontwaardiging over de screening riep natuurlijk de vraag op wat de Rijkswacht met de daardoor bekomen inlichtingen deed.

Denk aan de Rasterfahndung van bij de Duitse Sicherheitsdienst: een onderzoeksmethode waarbij men enorm veel gegevens doorzoekt die eigenlijk niet specifiek verzameld zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.

De Rijkswacht stelde dat men in de strijd tegen de drugs tot de ‘Kingpins’, de grote vissen probeerde te raken. Uit het onderzoek bleek echter wat anders. Daarin kwam immers een ander document naar voor. Op 9 juli 1996 tekende Rijkswacht-generaal Willy De Ridder namelijk met de Turkse overheden voor een samenwerking en een uitwisseling van inlichtingen.

Deze verklaring was een kopie van wat een jaar eerder was opgenomen in een memorandum van de directeur-generaal van de Turkse politie Mehmet Agar en was een formele bevestiging van de informatiewisseling die in de praktijk reeds langs de Franse verbindingsofficier was uitgevoerd.

In een werkfiche van 18 oktober 1995 schreef majoor De Winter, directeur van het Centraal Bureau voor Opsporingen van de Rijkswacht waarom er een verbindingsofficier met Turkije moest komen.

Hij zei dat hun nieuwe proactieve aanpak een duurzame en systematische uitwisseling omvatte waarbij de samenwerking vanuit België moeilijk te organiseren was. Men moest afluisterapparatuur aanvragen of verbindingsofficieren ter beschikking stellen, maar die konden enkel ter plaatse geregeld worden.

Uit de documenten gekregen van het comité bleek één project centraal te staan: project Rebel. In een werkfiche opgesteld op 2 juli 1996 ter voorbereiding van de reis van generaal De Ridder naar Ankara werd opgesomd welke contacten er in het project Rebel met de Turkse overheden plaats hadden gevonden.

Op 28 april was er een vergadering met Atilla Talas, hoofdcommissaris van de politie Aéro van Istanbul. Op 29 april 1995 was het project Rebel voorgesteld aan Mehmet Agar, toen directeur-generaal van de Turkse Nationale Politie en gouverneur van Ankara. Hij was op dat ogenblik minister van Binnenlandse Zaken. Op 29 april 1995 was er een vergadering met Alat Muzafer, directeur-generaal van het Turkse Centraal Bureau voor Opsporingen. Tussen 12 en 14 juni 1995 waren er vergaderingen met Yilmaz, hoofd van de Nationale Turkse Politie te Istanbul en de latere prefect.

Uit een nota van Rijkswachtkolonel Zanders aan zijn korpsoverste bleek dat de samenwerking met de Turkse diensten geheim werden gehouden. Kolonel Zanders somde daarbij de redenen op die een dergelijk akkoord verhinderden. Er was vooreerst artikel 167 van de Grondwet dat zegt dat dergelijke akkoorden verplicht aan het Federaal Parlement moeten worden voorgelegd, en dat de Senaatscommissie van buitenlandse zaken een goedkeuring moest geven.

Ook het Schengenverdrag liet dergelijk akkoorden niet toe en vereiste bijkomend het fiat van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. In een werkfiche van 12 maart 1996 gaf luitenant Marchal, verantwoordelijke voor de internationale betrekkingen bij de Rijkswacht, dat er vooreerst een protocolakkoord met Turkije moest komen. De bevoegdheid om dat af te sluiten, lag niet bij de Rijkswacht maar bij de intussen opgerichte Algemene Politiesteundienst (APSD).

Om dit beletsel te ontwijken en toch gevolg te kunnen geven aan een ontwerp van het akkoord dat de generaal-korpsoverste reeds eind 1995 in Turkije had onderhandeld, werd voorgesteld dat de generaal het als voorzitter van de APSD bij zijn bezoek aan Turkije zou onderhandelen.