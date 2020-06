De moord op de Afro-Amerikaan George Floyd door vier agenten van het politiekorps van Minneapolis lokt ook in ons land verontwaardiging uit. Er valt echter ook veel aan te merken over het racialiseren van minderheden hier – dat tonen de recente manifestaties onder het ‘Black Lives Matter’-label in Brussel, Antwerpen, Oostende en elders aan.

In 2004 publiceerde ik over de demonisering en criminalisering van de Arabisch-Europese Liga (AEL) van Abou Jahjah het boek ‘Wie is bang voor moslims? Aantekeningen over Abou Jahjah, etnocentrisme en islamofobie’. Uitgesmeerd over 288 pagina’s wordt blootgelegd hoe politiek, media, gerecht en politie in de jaren 2002-2003 de AEL neerhaalden, en daartoe een gigantische golf van anti-Arabisch racisme door Vlaanderen joegen.

Het boek behandelt een concrete crisis: de oorlog van het establishment tegen een zelforganisatie van jongeren van Arabische afkomst die het alledaagse racisme aankloeg en concrete maatregelen zoals aanwervingsquota’s en maatregelen tegen politiegeweld eiste. Veel bladzijden zijn vandaag natuurlijk gedateerd, maar de crisis legde ook de monoculturele, etnocentrische en racistische tendenzen van elite en volk bloot.

Daarin schuilt het nut van een lezing van dit boek. Daarom maak ik het boek gratis beschikbaar, tot lering van de jongere generaties die vandaag opstaan om de woede over de moord op George Floyd om te zetten in de strijd tegen het racisme hier.

Ten slotte nog dit: Het boek kreeg in 2008 een staartje, toen ik in Knack een dossier publiceerde waarin wordt aangetoond dat de criminalisering en opsluiting van Abou Jahjah (eind 2002) het werk was van een extreem-rechtse filière in het Antwerpse politiekorps, die bezwarende feiten tegen hem had verzonnen. Het leidde mee tot zijn vrijspraak voor het Hof van Beroep.