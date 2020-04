Europa, kom uit uw kot!

Corona beheerst het nieuws zoals nooit eerder een ander nieuwsfeit dat voor mekaar kreeg. In ons land is het al meer dan twee weken lang het enige onderwerp in de dagelijkse journaals (op overlijdens van beroemdheden na). Gedrukte media staan boordevol corona-nieuws en brengen nog slechts een minimum aan andere berichtgeving. Zo lijkt er plots geen asielcrisis meer op de Griekse eilanden. Als bij wonder lijkt de Syrische burgeroorlog stilgevallen. Maar niets is uiteraard minder waar. Bovendien is het enkel een kwestie van tijd eer corona ook de Griekse, Turkse en Syrische vluchtelingenkampen zal bereiken. Artsen Zonder Grenzen waarschuwt voor een humanitaire ramp die niet te overzien zal zijn.

Daarbij komt het kamp Moria op het eiland Lesbos met voorsprong in beeld. Het is er onmogelijk de maatregelen die nu wereldwijd gelden en het virus moeten indammen – hygiëne, ‘social distancing’, (self-)quarantaine – te handhaven. Een aantal Europarlementsleden vraagt aan de Europese Commissie ‘dringende Europese aandacht voor de ‘extreem kwetsbare situatie’ van meer dan 42.000 asielzoekers in de overvolle kampen’. Concreet vragen ze de ‘preventieve evacuatie van de meest kwetsbare groepen in de kampen op de Griekse eilanden’. Voorlopig komt er geen reactie van Janez Lenarcic, de Europese commissaris voor Crisismanagement tot wie de parlementsleden zich specifiek richtten.

Europese leiders kijken niet alleen weg van wat zich aan de buitengrenzen met Turkije afspeelt. Ze tonen ook weinig onderlinge solidariteit. Steeds meer mensen vragen zich af waarom landen die door corona minder getroffen zijn niet méér doen om zwaarder getroffen landen hulp te bieden.

Wij roepen al wie op Europees vlak verantwoordelijkheid draagt – commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees president Charles Michel op kop – op om onze bezorgdheden ter harte te nemen. Met name vragen we meer solidariteit tussen de Europese lidstaten in de aanpak van de coronacrisis die verschillende landen harder treft dan andere. We vragen ook om dringend werk te maken van maatregelen die een humanitaire catastrofe in de Griekse (en andere Europese) vluchtelingenkampen moeten voorkomen. Als Europa nog enige geloofwaardigheid wil claimen als zelfverklaarde kampioen van mensenrechten en solidariteit, dan is het de hoogste tijd om uit zijn kot te komen.

Peter Peene, namens het netwerk Wakker voor Vrede

en Jennie Vanlerberghe, namens het platform Westhoek Vredeshoek.

Mee ondertekend door:

Alain PLATEL, choreograaf

Ann BUYSE, professor & decaan faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen UGent

Annemarie GIELEN, directeur Pax Christi Vlaanderen

Christophe BUSCH, criminoloog en Holocaustexpert, voormalig directeur Kazerne Dossin

Bea CANTILLON, professor UAntwerpen, armoede-experte

Brigitte HERREMANS, onderzoeker Mensenrechtencentrum UGent

Charlotte VANDYCKE, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Didier VANDERSLYCKE, coördinator Orbit vzw

Dirk DEWACHTER, psychiater, professor KU Leuven

Els HERTOGEN, directeur 11.11.11

Eva BREMS, professor & directeur Mensenrechtencentrum UGent

Hendrik VOS, professor & directeur Centrum voor EU-studies UGent

Herman VAN GOETHEM, rector UAntwerpen

Ilse DERLUYN, professor UGent, coördinator ERC-ChildMove, Centre for the Social Study of Migration and Refugees

Jan DE COCK, coördinator Without Walls

Jan PEUMANS, voorzitter Vlaams Vredesinstituut, erevoorzitter Vlaams Parlement

Jeanne DEVOS, voorvechtster rechten van dienstpersoneel, genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede

Jennie VANLERBERGHE, voorzitster Moeders voor Vrede en Westhoek Vredeshoek

Johan BONNY, bisschop van Antwerpen

Johan MENTEN, professor KU Leuven, coördinator palliatieve zorg UZ Leuven

Johan VERSTRAETEN, professor KU Leuven, voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede

Khalid BENHADDOU, coördinator Onderwijsnetwerk Islamexperten

Lieve HERIJGERS, directeur Broederlijk Delen

Ludo ABICHT, filosoof

Manu VAN HECKE, abt abdij West-Vleteren

Marc JUSTAERT, voorzitter Welzijnszorg

Marc VERVENNE, ere-rector KU Leuven, voorzitter Vlaamse Unesco Commissie van België

Marie BAMUTESE, vredesvrouw

Michael DE COCK, artistiek leider KVS Brussel

Milo RAU, artistiek directeur NTGent

Nic BALTHAZAR, filmregisseur

Paul BREYNE, ere-gouverneur van West-Vlaanderen

Peter VERLINDEN, oud-journalist VRT, docent KU Leuven

Piet SPANHOVE, directeur Studio Globo

Reginald MOREELS, humanitair chirurg, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking

Rik VAN DE WALLE, rector UGent

Sidi LARBI CHERKAOUI, choreograaf, artistiek directeur Ballet Vlaanderen

Stephan PARMENTIER, professor criminologie en mensenrechten KU Leuven

Tine DESTROOPER, professor Mensenrechtencentrum UGent

Tom SAUER, professor internationale politiek UAntwerpen

Wim OPBROUCK, theatermaker, acteur

Wouter VAN BELLINGEN, directeur Integratiepact