Het inflatiespook, parkstress, mondmaskerafval en Bibi’s beleid

Het Nederlandse koloniale verleden staat in de schijnwerpers, mede dankzij het verschijnen van Revolusi van David Van Reybrouck. Follow the Money beet zich vast in een van de vele pijnlijke episodes van de (de)kolonisering van Indonesië. Zo blijken 5.807 dwangarbeiders aan de beruchte Birmaspoorweg nooit schadevergoeding gekregen te hebben, ook al ontving de Nederlandse overheid 1 miljoen gulden uit de verkoop van de lijn.

Nu centrale banken en overheden massaal geld in de economie en de samenleving pompen, steekt in financiële krijgen opnieuw het inflatiespook de kop op. Met verwijzingen naar de depressie van de jaren 30 en de oliecrisis wordt een doembeeld opgeroepen. Volgens specialisten die Mother Jones contacteerde, strookt dat beeld niet met de realiteit. “Inflatie is geld dat waarde verliest, het is de rijkdom van de rijken die erodeert. En ja, het kan uit de hand lopen. Maar inflatie eet ook schulden op, van studenten, van boeren in de negentiende eeuw, van de overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

De pandemie heeft in elk geval één positief neveneffect gehad. Steeds meer mensen ontdekken het natuurschoon in hun land. Parken en natuurgebieden worden (werden) massaal bezocht, vooral ook bij gebrek aan alternatieven. Ook in de Verenigde Staten is dat het geval. Daar zijn de prachtige Nationale Parken zo populair geworden dat je binnenkort online moet reserveren om ze te bezoeken. Enkel zo kan voorkomen worden dat de natuur grote schade oploopt. The Conversation publiceerde een inzichtelijk artikel over deze parkstress.

Je ziet ze tegenwoordig overal: mondmaskers. Niet alleen voor onze neus en mond, maar ook argeloos weggegooid op straat of in de natuur. Dat afval komt samen met tonnen plastic terecht in het milieu. EOS wijdde er een artikel aan. Over een vis in een handschoen.

Om in Israël een coalitie tot stand te brengen die Benjamin Netanyahu van de macht kan verdrijven, moest de seculiere centrumrechtse politicus Yair Lapid een serieuze toegeving doen. Hij stemde ermee in om de post van premier tijdelijk over te dragen aan een van de extreemrechtse figuren, Naftali Bennett, voorstander van kolonisatie en annexatie van de Palestijnse Gebieden. Mediapart stelt de onvermijdelijke vraag: zal ‘Bibi”s beleid ook zonder hem gewoon doorgaan?