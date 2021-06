Tweede coronazomer moet strijd tussen vaccins en varianten beslechten

In het kort

Samen met de cijfers die de goede kant op blijven gaan, verschuift de (media)aandacht van de medische kant van de epidemie naar de praktische omgang ermee. Hoe zal ons leven er tijdens de zomermaanden uitzien? Het Overlegcomité van vandaag (4/6) buigt zich in de eerste plaats over de vraag hoe de komende vakantie kan gereisd worden. De discussie over het coronapaspoort staat centraal.

Na drie coronagolven hopen we nu finaal de laatste dalende lijn te hebben ingezet. Of dat zo is, hangt in belangrijke mate van onszelf af. De viruscirculatie blijft significant dalen, maar helemaal weg is SARS-CoV-2 nog niet. De focus op het praktische voedt de perceptie dat de pandemie definitief achter de rug is, maar het blijft belangrijk om de situatie op de voet te volgen, zeker wanneer we opnieuw volop reizen en op die manier mogelijk nieuwe varianten ronddragen.