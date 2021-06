‘Geestelijke gezondheidszorg van Belgische jongeren is een welvaartstaat onwaardig’

In het kort

Kinderpsychiaters luiden de noodklok. Nog maar eens. Het verhaal van het veertienjarige meisje dat uit het leven stapte en niet de hulp kreeg waar ze om vroeg, maakt pijnlijk duidelijk dat ons land structureel faalt als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg van jongeren.

De Vlaams Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VVK) smeekt al geruime tijd om een ingrijpende hervorming van de sector. “De 20 miljoen euro die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder heeft vrijgemaakt, is natuurlijk zeer welkom, maar het blijft een druppel op een hete plaat”, zegt voorzitter Sofie Crommen. “Het hele systeem is dichtgeslibd. Op alle niveaus zijn er tekorten. We laten duizenden kinderen en jongeren in de kou staan. Wachttijden lopen op tot zes maanden of soms nog veel langer. Wachtlijsten worden gesloten, gewoon omdat er geen plaats meer is. Die situatie is een welvaartstaat onwaardig.”