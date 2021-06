Apache steekt website in nieuw kleedje

Na vijf jaar hijsen we de website van Apache in een eigentijds en fris jasje. Ook onder de motorkap sturen we grondig bij. We voeren deze belangrijke aanpassingen uit op zondag 6 juni 2021. Dat kan gepaard gaan met een beperkte hinder.

Zondag zal je nog steeds naar Apache kunnen surfen en artikels lezen. Maar een nieuw abonnement afsluiten of je persoonlijke gegevens wijzigen zal de hele dag niet lukken.

Zondagavond schakelen we over van de oude server naar de nieuwe webomgeving. Daarbij kan de website even offline gaan. Jouw inlognaam, e-mailadres en abonnement worden mee overgezet. Recurrente betalingsopdrachten via Mollie Payments blijven doorlopen.

Nieuw wachtwoord

Om veiligheidsredenen worden wachtwoorden dan weer niet overgedragen. Maandag 7 juni ontvang je dan ook een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te vragen, of je kan maandag ook op de website een nieuw wachtwoord aanvragen.

Een aantal andere diensten zullen maandag jammer genoeg ook nog niet werken, onder andere de RSS-feed, de cadeaulink en de dagelijkse nieuwsbrief.

De rest van de website zal wel functioneren. Alle artikels en dossiers sinds het begin van Apache worden op de nieuwe website overgenomen.

Kinderziektes

Kinderziektes zijn mogelijk. Bots je op een probleem, aarzel dan niet om het te mailen naar info@apache.be. De wijzigingen zijn immers ingrijpend. We draaien op een totaal nieuw content managementsysteem en de website werd van nul heropgebouwd.

Met de nieuwe website maken we Apache klaar voor de toekomst. Maandag onthullen we de belangrijkste nieuwigheden, maar we lichten graag een tipje van de sluier: een nieuw design, een grotere leesbaarheid, een vlottere abonnemententool en alle pagina’s passen zich perfect aan jouw smartphone of tablet aan.