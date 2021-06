Hongerstakers strijden voor betere regularisatieprocedure

In het kort

Meer dan 500 sans-papiers vragen met een hongerstaking in onder meer de Begijnhofkerk in Brussel duidelijke criteria voor een humanitaire regularisatie, waardoor ze verblijfsrecht zouden krijgen in België. Omdat de huidige regularisatieprocedure vaak tijdrovend is en tot willekeur kan leiden, pleiten ook middenveldorganisaties en experts voor een aanpassing. Een collectieve regularisatie van sans-papiers is voor staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) alleszins uitgesloten.