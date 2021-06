Hitlergroet in Fort van Breendonk kost zes maanden cel

In het kort

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 25-jarige extremist veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor het brengen van de Hitlergroet in het Fort van Breendonk. In de zomer van 2019 liet G.V., telg van een beruchte familie van voormalige politici van Vlaams Belang, zich fotograferen door kompanen van de neonazistische groepering Right Wing Resistance. Nog voor het proces week hij uit naar Ierland.