VUB zoekt naar oplossing voor kankerverwekkende stoffen in vliegtuigen

In het kort

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel werken mee aan Europees onderzoek naar duurzame beschermingslagen of coatings. Dat is noodzakelijk, want vooral de vliegtuigindustrie gebruikt nog steeds schadelijke stoffen als beschermende coating. Zo maakt de luchtvaart gebruik van chroom-6, een zwaar metaal dat potentieel kankerverwekkend is.