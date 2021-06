Innovatieve waterzuivering veelbelovend om teveel aan fosfor aan te pakken

In het kort

Na jarenlange overbemesting staan de Vlaamse waterkwaliteit en natuurgebieden onder druk door een teveel aan fosfor. Wereldwijd dreigt er echter een tekort. Efficiënter omgaan met fosfor is de boodschap, en daarin spelen de riolen een rol. De Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin voerden succesvolle tests uit om fosfor uit het rioolwater te filteren. In Gent komt in 2025 een installatie die tot 90% van het fosfor kan recupereren uit rioolslib.