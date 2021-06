Enorme leegloop bij Belgisch leger 

In het kort

Het Belgisch leger kan niet langer als operationeel worden beschouwd. De Landcomponent heeft bijna de helft minder operationele militairen dan voorzien. Het leger kampt bovendien met een tekort van meer dan 30% aan technisch geschoold personeel. Dat blijkt uit cijfers die Apache kon inkijken. Een grote pensioneringsgolf in combinatie met Operatie Vigilant Guardian, waarbij na de aanslagen in Frankrijk in 2015 grondtroepen werden ingezet om ‘gevoelige locaties’ te bewaken, zorgde voor een leegloop.