Het kapitaal belang van de Antwerpse ouderenzorg

In het kort

Naar alle waarschijnlijkheid zet de Antwerpse gemeenteraad vanavond het licht op groen voor een gedeeltelijke privatisering van Zorgbedrijf Antwerpen. De stad neemt zo een voorafname op een nieuw Vlaams decreet dat het mogelijk moet maken om privaat kapitaal in publieke zorgdiensten te injecteren.

Het verleden leert dat private investeringen in de zorg in de eerste plaats de aandelenportefeuilles spekten, vooral via het achterliggend zorgvastgoed. De zorg zelf bleef doorgaans verweesd achter. Die vaststelling maakt van de gedeeltelijke privatisering van het Zorgbedrijf Antwerpen een bijzonder geladen en symbolisch dossier.

Is dit, anderhalf jaar nadat de coronacrisis losbarstte, het gepaste antwoord op de structurele problemen in onze woonzorgcentra die het virus zo pijnlijk blootlegde?