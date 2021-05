Grote imagoschade voor Zedelgem door monument ‘voor Letse Waffen-SS’ers’

In het kort

Het Vrijheidsmonument in Zedelgem, bekend als de Letse bijenkorf, brengt grote imagoschade toe aan de West-Vlaamse gemeente. Internationaal neemt de verontwaardiging toe, omdat zowel Letten als critici er een eerbetoon in zien aan Letse krijgsgevangenen die na de Tweede Wereldoorlog acht maanden in Zedelgem vastzaten. Tijdens de oorlog aan het Oostfront traden zij toe tot Waffen-SS-bataljons van de Nazi-bezetter, waardoor sommigen onder hen zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden.