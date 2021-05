Back to Bled vertelt een hedendaags verhaal over de band tussen de stad en het platteland, met het multiculturele Brussel als vertrekpunt. De kern van deze documentaire drijft echter op frictie: tussen stad en platteland, ecologie en economie, gezond versus goedkoop, verbonden versus ontworteld.

De coronacrisis heeft bij veel mensen vragen opgeroepen over onze hedendaagse levensstijl en welke rol voeding daarin speelt. Tijdens de lockdown in maart 2020 verschenen regelmatig artikels over hoe we anders kunnen leven, consumeren en duurzamer produceren. Lokale boeren zagen hun omzet stijgen, veel nieuwe klanten zagen plots het korte keten-licht.

Tegelijkertijd werd vooral in de steden duidelijk hoe een grote groep mensen aangewezen waren op voedselbedeling. Die berichten, als ze al het daglicht zagen, waren minder hoopgevend en legden de zwakke plekken in onze samenleving pijnlijk bloot. Waar de één hoop zag en de kans om vanaf nu anders en beter te doen, zag de ander zich dieper wegzinken in het web van problemen.

We volgen het spoor van ons voedsel, samen met enkele Molenbeekse jongeren, die ook op hun manier op zoek zijn naar meer verbinding. Ze onderzoeken hoe voeding een ultieme hefboom kan zijn om onze relatie met elkaar en met de planeet te herzien.

Ze vertrokken samen vanuit hun ‘bled’, hun leefwereld en visie op de maatschappij. Onderweg houden ze halt bij het veld van een activistische boer, vergelijken prijzen in een biowinkel en ontmoeten enkele Brusselse voedselexperts. Ze ontdekken het principe van agro-ecologie, een beweging die zoekt naar een voedselproductie in samenwerking met de natuur. Die zowel voor het land, de omgeving én de boeren leefbaar wil zijn op lange termijn en solidair wil zijn met àlle stedelingen.

Je kan deze tweetalige podcast hieronder beluisteren met ondertiteling:

Deze podcast beluister je ook via Soundcloud, Pocket Casts, Stitcher, TuneIn, Spotify en iTunes.