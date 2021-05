‘Gentse Arsenaalsite wordt best geen tweede Thurn & Taxis’

In het kort

In Gent rijst protest tegen een plan van de NMBS om een gigantische site op de private markt aan de hoogstbiedende te verkopen, waardoor het stadsbestuur als geïnteresseerde kandidaat afhaakte. De spoorwegmaatschappij zet de ‘Arsenaalsite’ als ‘tweede Thurn & Taxis’ in de etalage. Is die vergelijking wel gepast, gezien het weinig voorbeeldige planningsproces en de uiteindelijke invulling met geen ruimte voor sociaal wonen?

“Door zeer harde onderhandelingen met promotoren en veel protest uit de buurt is Thurn & Taxis geworden wat het is”, brengt beleidsmedewerker Steyn Van Assche van BRAL, een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel, de woelige historiek en uiteindelijke invulling in herinnering. Professor Pascal De Decker pleit ervoor om publieke gronden publiek te houden, om zo de broodnodige betaalbare woningen te realiseren.