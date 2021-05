Bloed Bodem Eer Trouw, ook in de zaak-Jurgen Conings

In het kort

De zaak van de voortvluchtige beroepsmilitair Jurgen Conings, die massaal wordt gezocht na allerlei dreigementen en het ontvreemden van wapens in de kazerne van Leopoldsburg, brengt herinneringen en namen boven uit de beruchtste neonazigroep die in België actief was: Bloed, Bodem, Eer en Trouw.