‘Niet alleen debat nodig in parlement, maar ook in wijken en bedrijven’

In het kort

Met in totaal meer dan veertig verkozenen in verschillende parlementen is PVDA/PTB in Franstalig België een te duchten oppositiepartij op links. In steeds grotere mate weegt de partij op beleidsbeslissingen in het zuiden van het land. Wat na de coronacrisis? Blijven ze voor de oppositie kiezen?

Hoe willen de marxisten de PS nog verder uitdagen? ‘Mobiliseren en vormen, dat is wat we gaan doen’, zegt Youssef Handichi, het stemmenkanon van PVDA in Brussel.