Legerleiding Leopoldsburg niet op de hoogte van radicalisering voortvluchtige militair

In het kort

Broodnodige informatie over Jurgen Conings geraakte niet tot bij de legerleiding in Leopoldsburg, waar de voortvluchtige militair gekazerneerd is. Dat zegt zijn legeroverste aan Apache. Conings stond op de lijsten van minstens twee inlichtingendiensten als potentieel gewelddadige extremist, maar zijn naam raakte niet in de gemeenschappelijke gegevensbank met radicale dreigingen.