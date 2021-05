Cinema Apache #14 • Goden van Molenbeek

Welkom bij Cinema Apache editie 14! We nodigen je uit om tussen 21 en 30 mei samen met andere lezers van Apache online te kijken naar een straffe Belgisch-Finse documentaire van Reetta Huhtanen: Goden van Molenbeek (2019).

Na de aanslagen in Brussel ruim vijf jaar geleden, kwam de moslimgemeenschap in Molenbeek zwaar onder vuur te liggen. Wat volgens de publieke opinie een broeihaard voor jihadi’s was, is voor de twee jongens Aatos en Amine, zes jaar oud, echter een warme thuis. Waar ze op zoek gaan naar het geluid dat spinnen maken, zwarte gaten ontdekken en bekvechten over wie het magische tapijt mag besturen. Ze wonen in hetzelfde gebouw, maar hebben toch radicaal verschillende werelden. Finland ontmoet Marokko, atheïsme en islam kruisen elkaar. De goden van Aatos en Amine zijn met veel, uitgevonden of niet. De jongens discussiëren er op een speelse manier over.

Maar dan verscheurt de terroristische aanslag hun wereld. Gewapende soldaten patrouilleren door de straten, kaarsen worden aangestoken door een rouwende bevolking. Aatos fantaseert voor het slapengaan over lichamen die ontploffen. Hij kan enkel lachen om hoe spectaculair dat is. Voor kinderen die met figuurtjes spelen die elkaar afknallen of doodsteken, is geweld iets abstracts.

Goden van Molenbeek is een film over leven in de stad, profeten en identiteit. En bovenal over een vriendschap die voor kinderen van onschatbare waarde is. De film is gratis beschikbaar op apache.be/cinema-apache voor leden van Apache, van vrijdag 21 tot en met zondag 30 mei.

(Tekst vrij vertaald van filmproducent Clin d’Oeil)

Bekijk hier alvast de trailer van de film: