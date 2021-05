Politiekantoren niet uitgerust voor uitbreiding audiovisueel verhoor bij seksuele misdrijven

In het kort

Een nieuw wetsvoorstel beoogt de uitbreiding van het audiovisueel verhoor van minderjarige naar meerderjarige slachtoffers bij ernstige seksuele misdrijven. In een advies wijst de Hoge Raad voor de Justitie op de ontoereikende informatisering in politiekantoren. Met de huidige middelen en infrastructuur is bijkomend gebruik van die verhoortechniek als bewijsmateriaal onhaalbaar.