Israëlische inbreuken op internationaal recht doen geweld ontbranden

In het kort

Het zogeheten ‘conflict’ in Israël en Palestina dat om de zoveel tijd tot ‘toenemende spanningen’ leidt en ook nu weer ontaard is in een ‘spiraal van geweld’ is het gevolg van het onrecht dat Israël straffeloos uitoefent op een deel van zijn burgerbevolking en op Palestijnen in bezet gebied. Het onrecht tegenover één bevolkingsgroep is de sluimerende oorzaak van het terugkerende geweld, waarvan Palestijnen disproportioneel het slachtoffer zijn. Mensenrechtenorganisaties bestempelden recent nog het Israëlische beleid als apartheid.