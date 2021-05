Een blik achter het schild van extreemrechts in Vlaanderen

In het kort

Hind Fraihi en Bas Bogaerts infiltreerden in de onderbuik van Vlaams extreemrechts. Achter het schild van extreemrechts verschaft een revelerende inkijk in ondergrondse internetgroepen en de evenementen die daaruit voortvloeien. ‘Vlaams Belang is in de verschillende betekenissen van het woord niet langer marginaal.’