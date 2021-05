Kritiek op grootschalige horeca in kasteelpark de Merode

In het kort

De plannen voor grootschalige horeca-infrastructuur in de tuin van het kasteel de Merode in Westerlo, waarmee de eigenaar het onderhoud van de burcht en het park wil bekostigen, krijgen kritiek van de Strategische Adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed (SARO). De impact op het openruimtegebied is groot en de adviesraad spreekt over “sterke aanwijzingen dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt overschreden”. Daarnaast maakt Saro de bedenking dat een ruimtelijk planinitiatief gemotiveerd wordt vanuit een beheersvraagstuk.