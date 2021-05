‘Ook klimaatneutraal kunnen we de wereld naar de knoppen helpen’

In het kort

In Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere dooddoeners over het klimaat rekent journalist en auteur Tine Hens af met een aantal mythes en halve waarheden die ons geconfronteerd met een ecologische noodtoestand in de richting van scepsis, ontkenning of fatalisme duwen. ‘We kunnen niet anders dan alarmistisch zijn.’