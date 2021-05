Onderzoeksrapport bevestigt rol van Belgisch adviesbureau in Surinaams corruptieschandaal

In het kort

In een grootschalige corruptiezaak in Suriname staat de voormalige gouverneur van de Centrale Bank Robert-Gray Van Trikt terecht. Onder meer de dubieuze contracten die de Centrale Bank in 2019 afsloot met de Belgische tak van het financieel adviesbureau Clairfield spelen daarbij een rol. Daarbij werden bedragen uitbetaald die de opgeleverde resultaten niet verantwoorden. Van Trikt zit al langer dan een jaar in voorarrest.