Coöperanten Apache blikken terug op meer dan succesvol 2020

Apache heeft vorig jaar 155.000 euro winst geboekt, het eerste winstcijfer ooit. De zoektocht naar achtergrond en diepgang tijdens de coronapandemie stuwde het aantal abonnees ook naar 5.700 eind 2020. 42% meer dan twaalf maanden voordien. Intussen is de kaap van 6.000 online abonnees gerond.

Apache lichtte zaterdag de verwezenlijkingen van het voorbije jaar toe tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van De Werktitel, de coöperatie achter Apache. Zestig coöperanten hoorden hoe 2020 een jaar van kentering werd voor Apache.

Apache Magazine

Niet enkel was er vorig jaar het eerste winstcijfer na het ingrijpende en pijnlijke jaar 2019. Ook zette de redactie van Apache met succes een aantal nieuwe initiatieven op de rails. Zo verzamelden 1.900 lezers van Apache voldoende financiële middelen voor de lancering van een kwartaaltijdschrift. Apache Magazine is een schot in de roos. De reacties op de inhoud en de vormgeving zijn unaniem lovend. Van het eerste nummer werden net geen 3.000 magazines verkocht.

De redactie haalde ook de banden aan met een aantal binnen- en buitenlandse partners, zoals EOS en het Franstalige Médor in België, het Nederlandse Follow The Money, The Intercept uit de Verenigde Staten en de Franse onderzoeksjournalistieke sites Médiacités en Mediapart. Apache is ook betrokken bij het onderzoeksjournalistiek netwerk Arena for Journalism in Europe. De samenwerkingen monden uit in meer onthullingen en onderzoeksjournalistiek op Apache. Het opent ook de deuren naar boeiende verhalen voor de Apache-journalisten.

Na de besparingen in 2019 was er in het najaar 2020 opnieuw ruimte voor een uitbreiding van de redactie. Apache verruimde de ploeg met een eindredacteur en haalde de banden aan met een aantal straffe freelancers. De redactie scherpte de redactionele lijn verder aan en werkte hard aan verschillende dossiers waarmee het in 2020 een verschil maakte.

Samen met een aantal enthousiaste aandeelhouders hield Apache vorig jaar ook de Vrienden van Apache boven de doopvont. Zij brachten ruim 13.000 euro giften samen voor het betalen van de advocatenkosten en werken momenteel hard aan de organisatie van evenementen voor het postcoronatijdperk.

Bevestigen in 2021

Het succes van het jaar 2020 staat in schril contrast met 2019. Toen boekte Apache een verlies van 420.000 euro, stelde het een negatief eigen vermogen vast en moest het een aantal pijnlijke besparingen doorvoeren, waaronder het ontslag van een aantal redacteurs. Bij de cijfers uit de boekhouding moet wel de kanttekening geplaatst worden dat door andere boektechnieken een deel van de omzet uit 2019 naar 2020 werd verschoven.

Een jaar later staat Apache er veel beter voor, hoewel voorzichtigheid geboden blijft. Het eerste winstcijfer verhult immers niet dat het overgedragen verlies 780.000 euro bedraagt en dat het netto-actief nog steeds negatief is. Maar dat was in het herstelplan voor 2020 en 2021 voorzien. Pas dit jaar zal Apache het negatief netto-actief volledig wegwerken. Apache wil immers het herstel niet bruuskeren. Met deze doordachte aanpak vermijdt Apache dat de inhoud onder de besparingen en reorganisatie zou lijden.

Dit jaar wil Apache het succes van vorig jaar herhalen en consolideren. De ambitie is om ook in 2021 het jaar met winst af te sluiten en zo Apache in de richting van een gezonde en duurzame onderneming te sturen.

Apache kan trouwens voor zijn ambities rekenen op zijn coöperanten. Zij reageerden zaterdag alvast enthousiast op de realisaties in 2020 en stemden ook in met de plannen voor dit jaar. De coöperanten keurden met grote meerderheid de jaarcijfers goed.

Extra expertise voor het bestuur

De aandeelhouders van De Werktitel erkende cv stelden ook twee nieuwe bestuurders aan: Mu.ZEE-curator Ilse Roosens en Jo Baert, oud-Kamervoorzitter bij de Raad van State.

De twee nieuwe bestuursleden bregen extra ervaring en nieuwe inzichten in de coöperatie. Zij zullen samen met de rest van het bestuur Apache klaarmaken voor de toekomst. Roosens en Baert legden tijdens hun presentatie voor de algemene vergadering de nadruk op de noodzaak aan diversiteit in het team en in de berichtgeving, en het belang van een blijvende aandacht voor onderzoeksjournalistiek.

Het bestuur trapte ook een strategische denkoefening af. De komende maanden zullen alle geledingen van Apache nadenken over de toekomst van Apache. Inhoud blijft heersen en onderzoeksjournalistiek vormt ook straks de kern van Apache. Maar redactie en bestuur denken met open blik na over hoe Apache ook in de toekomst zijn rol van vierde macht kan opnemen.

Je vindt Apache de moeite waard en je wilt ons een duwtje in de rug geven? Word mede-eigenaar van Apache en bouw zo mee aan een unieke en noodzakelijke nieuwssite.

Update 10/5/’21: Verduidelijkt dat het verliescijfer in 2019 deels door boekhoudkundige ingrepen is veroorzaakt.