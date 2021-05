Rechtbank verwerpt intimidatie van Leuvense actiegroep door projectontwikkelaar

In het kort

De vzw Leuvens Historisch Genootschap moet geen schadevergoeding betalen aan projectontwikkelaar Resiterra. Het genootschap had zich samen met andere actiegroepen verzet tegen de afbraak van de oude Verpleegsterschool voor een grootschalig nieuwbouwproject. Resiterra had daarop een schadeclaim geëist van 100.000 euro. Het is niet de eerste intimiderende rechtszaak van een projectontwikkelaar tegen een actiegroep.