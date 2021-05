Maak kennis met de grootste private investeerders op de Brusselse huurmarkt

In het kort

Het verhuurdersprofiel op de Brusselse huurmarkt is onvoldoende gekend en dat geldt ook voor de grote private bedrijven die steeds meer investeren in residentieel vastgoed. Nochtans is kennis over verhuurders belangrijk om een aangepast beleid te voeren. Journalisten uit zestien Europese landen lichten in een gezamenlijk journalistiek onderzoek een tipje van de sluier, ook in Brussel.