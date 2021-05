Waarom patenten opheffen een economische noodzaak is

In het kort

Er zijn naast medische en ethische argumenten voor het Westen ook hele goede economische redenen om de patenten op vaccins op te heffen, zeggen economen Koen Schoors en Paul De Grauwe. ‘Het is eigenlijk een no brainer: hoe langer we wachten op volledige vaccinatie, hoe groter de economische schade. Het is in ons eigen economische belang om de patenten op te heffen.’