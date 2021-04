Een woke réveil

In het kort

Traag maar gestaag haalt België Amerikaanse debatten over racisme en wokeness in. Termen als identiteitspolitiek, intersectionaliteit en structurele witheid vinden ingang in de journalistiek. Enerzijds biedt die Angelsaksische woordenschat een waardevolle toevoeging aan een theoretisch verarmd racismedebat, deels door de zwakte van de postkoloniale diaspora in België. Anderzijds verarmt die woordenschat ook het debat over de Belgische racismekwestie, en marginaliseert de economische dimensie van raciale ongelijkheden.