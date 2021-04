‘Beheer van politiedatabanken laat te wensen over’

In het kort

Als topman van het Controleorgaan op de politionele informatie waakt Frank Schuermans over het beheer van de verschillende gegevensbanken van de politie. Over het beheer van onder meer de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) zijn wel wat vragen te stellen. ‘Er zitten nu nog mensen in de ANG die zijn geregistreerd omdat ze in de jaren 90 in het bezit waren van drugs.’

De ANG is een gigantische databank met politiegegevens. Het beheer daarvan laat te wensen over: sinds de coronacrisis wordt te veel informatie geregistreerd, de informatie wordt niet gearchiveerd en burgers kunnen hun eigen gegevens niet raadplegen. Die laksheid blijft niet zonder gevolgen voor individuele burgers.

De controle op deze en andere databanken van de politie gebeurt door het Controleorgaan op de politionele informatie. Topman Frank Schuermans sprak met ons over de problemen met de ANG en andere politiedatabanken.