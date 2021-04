Investeringsfondsen verkennen Brusselse woonhuurmarkt

In het kort

Na de bankencrisis namen de vastgoedinvesteringen op de residentiële huurmarkt in steden als Berlijn, Amsterdam en Londen enorm toe. Uit een vergelijking tussen zestien Europese steden blijkt dat Brusselse woninghuurmarkt daar grotendeels aan is ontsnapt. Toch zetten grote (buitenlandse) jongens hun eerste stappen in de hoofdstad en zijn niches zoals huisvesting voor studenten en senioren al langer in de greep van kapitaalmarkten. Een wandeling langs de bedrijfsverhuurders in de hoofdstad.

Journalisten uit zestien Europese landen werkten samen om vastgoedinvesteerders op de huurmarkt in kaart te brengen. ‘Arena Housing Project’ is het resultaat van een open samenwerkingsverband tussen journalisten en wetenschappers. De reeks wordt onder meer gepubliceerd in Mediapart, Tagesspiegel, Republik, IrpiMedia en elDiario.