Huren wordt voor meer Brusselaars te duur

In het kort

Voor veel mensen wordt de Brusselse huurmarkt steeds onbetaalbaarder. Driekwart van de Brusselse huishoudens besteedt meer dan 30% van hun budget aan huisvesting. Dat is nochtans de limiet om een behoorlijke levenskwaliteit te garanderen.

De Brusselse huurprijzen schieten bovendien de hoogte in. Dat heeft een impact op de meerderheid van de bevolking, want volgens de laatste volkstelling (2011) is 61% van de inwoners van het Brussels Gewest huurder. ‘Er zijn te weinig betaalbare kwaliteitsvolle huurwoningen in Brussel.’