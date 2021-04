De opgepakte Luikse vrienden van ’t Fornuis

In het kort

De federale politie heeft in Luik François Fornieri, van farmabedrijf Mithra, Luciano D’Onofrio, sportief directeur van voetbalclub Royal Antwerp FC, en diens zakenpartner Samuel Di Giovanni verhoord in een zaak van witwassen en mogelijke handel met voorkennis in aandelen van Mithra. De drie heren maken deel uit van het uitgebreide politiek-economische netwerk dat ex-PS-toppoliticus Stéphane Moreau uitbouwde. In Apache Magazine bracht Apache dat netwerk en de hoofdfiguren in kaart.