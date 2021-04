ANG, de losgeslagen politiedatabank

In het kort

België beschikt over een gigantische databank met politiegegevens: de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Het beheer daarvan laat te wensen over: sinds de coronacrisis wordt te veel informatie geregistreerd, de informatie wordt niet gearchiveerd en burgers kunnen hun eigen gegevens niet raadplegen. Die laksheid blijft niet zonder gevolgen voor individuele burgers. Dit is het verhaal van de ANG, van de jaren 90 tot de registratie van corona-overtredingen.