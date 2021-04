Europees arrest is wake-upcall voor interneringsbeleid

In het kort

Voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de maat vol: ons land moet nu eindelijk werk maken van een gepaste opvang van geïnterneerden. Een nieuw arrest is een wake-upcall voor het beleid en herinnert aan de beloftes van vijf jaar geleden: geesteszieken die criminele feiten pleegden, horen niet thuis in een gevangenis. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open Vld) moet aan de slag met een zware erfenis.