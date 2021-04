Geen terugkeer naar de jaren 80

In het kort

Het begrotingstekort van alle Belgische overheden samen klokte vorig jaar af op iets meer dan 10% van het bbp. Sommige opiniemakers zien in dat cijfer het teken dat ons land terug wordt gekatapulteerd naar de jaren 80. Toen groeide de publieke schuldgraad oncontroleerbaar aan, van 67% in 1979 tot een maximum van 134% in 1993. Het editoriaal van Bart Brinckman in De Standaard van 12 maart spande de kroon met onheilspellende hyperbolen als ‘hallucinant’, ‘uitzichtloze deficits’, ‘begrotingsanarchie’ of ‘laven aan het wassende water’.