Vrees voor verschraling kunstenlandschap door nieuw Kunstendecreet

In het kort

Een limiet op kunstenaarsbeurzen, zoals het nieuwe Kunstendecreet voorziet, is contraproductief, zeggen artiesten. Beurzen zijn de enige aanwezige stimulans voor meer diversiteit in het kunstenlandschap en geven artiesten op verschillende momenten in hun carrière zuurstof. Artiesten pleiten net voor een flexibeler beurzensysteem. ‘Beurzen komen uiteindelijk ook het publiek ten goede, want zonder die periode van bevraging dreigt een kunstenaar zichzelf te gaan herhalen.’