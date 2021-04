Braziliaans coronadrama, de dorstige cloud, en de tabakslobby 2.0

Jair Bolsonaro’s gebrek aan coronabeleid doet de Brazilianen lijden en maakt van Brazilië ook een bedreiging voor de hele wereld. Tegelijk zorgt strikt vasthouden aan intellectuele eigendomsrechten ervoor dat coronavaccins niet sneller wereldwijd toegediend worden. De tabakslobby heeft dan weer een nieuwe adem gevonden. Dit en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn via de links gratis te lezen, tenzij aangegeven met *.

Terwijl we in België discussiëren over de heropening van terrassen, zitten de Brazilianen met een corona-ontkenner als president opgescheept. Van lockdowns noch vaccins wil Jair Bolsonaro iets weten. Gouverneurs die toch maatregelen willen nemen, verkettert hij of dreigt hij af met een militaire interventie. Ondertussen sterven Brazilianen letterlijk op straat, beschrijft De Groene Amsterdammer. Het epicentrum van het Braziliaanse coronadrama is Manaus, een stad in het hart van de Amazone. Door het laisser-faire beleid van Bolsonaro stierven er niet enkel duizenden mensen, omdat het virus vrij kon circuleren, ontstond ook de besmettelijkere en dodelijkere zogeheten Manaus-variant.

Het coronabeleid, of beter: het gebrek aan coronabeleid van Bolsonaro maakte van Brazilië tegen wil en dank een open en dodelijk laboratorium. De gevolgen daarvan lijken nu de hele wereld te bedreigen.

Al decennia voeren onder meer overheden een vrij succesvolle strijd tegen de sigaret en de tabakslobby. Van een verbod op tabaksreclame tot sigarettenpakjes met lugubere beelden van door roken veroorzaakte ziektes, alle middelen zijn goed om de bevolking te ontraden een sigaret op te steken. Dat wil echter niet zeggen dat de tabakslobby zich zomaar gewonnen geeft. De opkomst van onder meer de e-sigaret biedt een nieuw strijdtoneel, met bijhorende beïnvloedingsstrategieën.

In samenwerking met enkele internationale media onthult Knack dat tabaksgigant Philip Morris een stichting met de welluidende naam Foundation for a Smoke-Free World gebruikt om regulering van de e-sigaret te voorkomen.

In de lagere school leren we dat wolken ontstaan door de verdamping van water. Dat de digitale cloud ervoor zorgt dat water verdampt, behoort nog niet tot het curriculum. Toch is net dat wat gebeurt in Nederland: om de gigantische datacenters waarop de cloud draait af te koelen, gebruiken techbedrijven oppervlakte- en ook drinkwater. In tijden waar droogteperiodes steeds vaker voorkomen en extremer worden, is de bijkomende watervraag van die datacenters zeer problematisch, schrijft Follow The Money.

Dat die datacenters net op warme zomerdagen meer koeling en dus water nodig hebben, bedreigt op sommige plaatsen mogelijk de drinkwatervoorziening. Zal Nederland straks moet kiezen tussen surfen of drinken?

De problemen met de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson zorgen voor het eerst sinds lang voor wat slechte reclame voor de farmaceutische industrie. Toch kon de sector de voorbije maanden vooral profiteren van een vrij ongeziene state of grace. Door de zeer snelle ontwikkeling van coronavaccins worden de farmabedrijven vooral als redders in nood gezien na maanden van lockdowns en social distancing. Daarbij wordt al te vaak vergeten hoeveel miljarden overheidsgeld wereldwijd in de ontwikkeling van die vaccins werden gepompt, schrijft The Baffler. Maar ook dat diezelfde en andere overheden vervolgens grof geld moeten neertellen om die vaccins te kopen, verdwijnt uit het zicht.

Zo kan het dat slechts een beperkte groep rijke landen erin slaagt om snel voldoende vaccins te bemachtigen op de vrije markt. Valt het in pandemie nog te verantwoorden dat farmabedrijven blijven vasthouden aan intellectuele eigendomsrechten op levensreddende vaccins en zo ook de prijs kunnen blijven zetten?