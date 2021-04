De nieuwe staat hapert nog

In het kort

De coronacrisis begraaft zowel in de Verenigde Staten als Europa oude bezuinigingsmantra’s. Toch blijft het algemene staatsoptreden haperen en krijgt de nieuwe staat de private sector niet onder de duim. Eerder dan een propere breuk met het neoliberalisme is de huidige crisisbestrijding dus een mengsel van oud en nieuw: de staat neemt nieuwe taken op zich, maar kan zijn protectionistische beloftes amper inlossen.