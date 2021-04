Dreigende mislukking voor duurzaam Leuvens warmteproject

In het kort

Met veel toeters en bellen startte in juni 2014 in Leuven een voor Vlaanderen uniek pilootproject waarbij warmte onttrokken aan rioolwater gebruikt wordt voor de verwarming van een appartementsblok met 93 wooneenheden. Door rioleringswerken van de stad ligt het project nu al zo’n drie jaar stil. Of het bij de start van het stookseizoen dit najaar heropgestart zal worden, is onzeker, want het is zwaar verlieslatend.