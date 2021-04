De twee gezichten van de strijd tegen antisemitisme

In het kort

De haat tegen Joden wordt al eeuwenlang gevoed door religieuze, economische of politieke motieven. Vandaag wordt antisemitisme echter steeds vaker gelijkgeschakeld met kritiek op de staat Israël. Door de beschuldiging van antisemitisme te gebruiken om Israël te verdedigen, bestaat het risico dat we echt antisemitisme niet ernstig nemen of zelfs niet zien.