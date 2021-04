De ideale aanpak van de coronacrisis is er een op maat

In het kort

Het Overlegcomité buigt zich vandaag (14/04) over de vraag of verdere versoepelingen in de strijd tegen Covid-19 mogelijk zijn. Onderwijs, winkels en horeca staan met stip op de agenda, maar er is meer dan enkel de vraag wanneer scholen, winkels en terrassen terug open mogen.

De motivatiebarometer die aangeeft of mensen bereid zijn de maatregelen te volgen, staat na een maandenlange lockdown bijzonder laag. Kunnen we in de laatste rechte lijn de epidemie anders aanpakken? Is slim maatwerk in plaats van lineaire maatregelen de manier om de motivatie een nieuwe boost te geven?