Undercoveroperaties moeten straatintimidatie in Brussel tegengaan

In het kort

Bijna tien jaar geleden verscheen de documentaire Femme de la rue van Sofie Peeters over straatintimidatie in Brussel. Anno 2021 blijft die intimidatie van vooral vrouwen een wijdverspreid probleem. Met undercoveroperaties wil de Brusselse politie het nu aanpakken. Is dit de beste manier? ‘Het is zoals met verkeersovertredingen: het duurt een hele tijd tot politieacties een verschil maken.’