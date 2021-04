Discriminatie op werkvloer raakt moeilijk tot bij strafrechter

In het kort

De zaakvoerder van een ambulancebedrijf is veroordeeld tot een geldboete wegens opzettelijke discriminatie van een Belg met Oost-Europese roots tijdens een sollicitatie. Het is nog maar de tweede keer dat een werkgever door een strafrechter gesanctioneerd wordt voor een inbreuk op de Antiracismewet. De deur naar correctionele vervolging van discriminatie op de werkvloer blijft moeilijk in te beuken, door beperkingen die de wetgever oplegde.